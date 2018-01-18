2018-01-18T18:50:42+03:00
Происшествия

Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына

По его словам, мальчик род добрым и спокойным ребенком
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Отец одного из подростков, совершивших нападение с ножами на учеников в школе в Перми, рассказал о характере сына и о том, чем он увлекался. Мужчина признался, что 10 лет назад развелся с матерью ребенка, а самим мальчиком в последний раз виделся четыре года назад.

«Я ушел из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но четыре года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И все — мы больше не виделись», — признался он в разговоре с RT.

При этом мужчина рассказал, что его сын рос нормальным, добрым мальчиком, не проявлял агрессии и жестокости.

«И я сам человек добрый, и старший сын у нас вырос хорошим человеком. А здесь всё так произошло. У меня просто в голове не укладывается. Что могло так повлиять на него? Я даже не знаю», — растерянно отмечает отец.

Отец подростка также попросил прощения у семей всех пострадавших и выразил сожаление, что все произошло именно так.

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