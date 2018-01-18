2018-01-18T18:56:12+03:00
Политика

ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы

‍В этих листовках содержится призыв голосовать за действующего президента
Дарья ИВАШКИНА
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В поддельных приглашениях содержится призыв голосовать за действующего президента. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССВ поддельных приглашениях содержится призыв голосовать за действующего президента. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Центральная избирательная комиссия России предупредила о распространении поддельных приглашений на выборы президента нашей страны, которые запланированы на 18 марта текущего года.

Как выяснилось, листовки, в которых содержится призыв голосовать за действующего главу государства Владимира Путина, рассылаются от имени главы Центризбиркома Эллы Памфиловой. При этом на них изображен используемый ЦИК логотип избирательной кампании. Между тем в комиссии заверили, что не имеют никакого отношения к распространяемым материалам.

«В подъездах, местах массового скопления людей и через интернет распространяются поддельные приглашения на выборы от имени председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. ЦИК России не имеет никакого отношения к этим материалам», - говорится на странице Центризбиркома в Facebook.

Поддельное приглашение на выборы президента России. Фото: с официальной страницы Центризбиркома РФ в Facebook

Поддельное приглашение на выборы президента России. Фото: с официальной страницы Центризбиркома РФ в Facebook

Кстати, напомним, ранее на этой неделе ЦИК завершил рассмотрение заявлений от претендентов на пост главы государства, после чего объявил о том, что участие в президентской гонке продолжают 17 кандидатов.

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