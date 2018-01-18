В Сербии похоронили убитого в Косово политика Оливера Ивановича

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:21:28+03:00

Проститься с одним из лидеров косовских сербов пришли несколько тысяч человек Фото: REUTERS

Проститься с одним из лидеров косовских сербов пришли несколько тысяч человек

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 января, на Аллее великих людей элитного белградского кладбища Ново гроблье (Новое кладбище) похоронили сербского политика Оливера Ивановича, убитого во вторник в Косово.

Проститься с одним из лидеров косовских сербов пришли несколько тысяч человек. Это друзья покойного, его коллеги и просто обычные граждане Сербии. Люди несли цветы и венки к гробу политика.

Проводить в последний путь Ивановича приехали и представители властей: правительственную делегацию на церемонии возглавила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Также отдать последние почести убитому пришли экс-президенты Борис Тадич и Томислав Николич, глава МИД Ивица Дачич и министр обороны Александр Вулин, передает ТАСС.

Напомним, Иванович был застрелен 16 января в Косовска-Митровице, когда входил в офис возглавляемой им партии «Свобода, демократия, правда». Из проезжавшего мимо автомобиля в него выпустили пять пуль. Стоит отметить, что в связи со случившимся были прерваны технические переговоры между Сербией и Косово.