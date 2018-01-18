На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны планеты

18 Янв. 2018 2018-01-18T19:44:36+03:00

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Духовенство Русской православной церкви (РПЦ) на праздник Крещения освятит воды всех четырех океанов мира. Как уточнил секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата Сергий Звонарев, церковные обряды проведут священнослужители храмов, расположенных в прибрежных населенных пунктах и на берегах океанов.

По словам протоиерея, Северный Ледовитый океан освятят с побережья моря Лаптевых в поселке Тикси, который находится в Якутии. Воды Атлантического океана - в исландском Рейкьявике, а Индийского - с побережья Персидского залива в Дубае (ОАЭ).

А вот Тихий океан освятят сразу в трех точках: с российского побережья в районе Японского и Охотского морей (в бухте Новик в Приморье и в бухте Гертнера Магаданской области), а также с побережья Сиамского залива в Таиланде, передает РИА Новости.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают праздник в память Крещения Господня в водах реки Иордан. В этот день верующие проводят обряд омовения.