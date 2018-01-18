2018-01-18T20:00:33+03:00
Политика

Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском Краматорске

В организации выразили глубокие соболезнования родным погибшего
Дарья ИВАШКИНА
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Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском КраматорскеНаблюдатель ОБСЕ погиб в украинском КраматорскеФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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В четверг, 18 января, стало известно о гибели в подконтрольном Киеву Краматорске представителя Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Печальную новость сообщил спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик после очередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в Минске.

«Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сказал Сайдик. При этом он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

А в представительстве Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) уточнили имя погибшего наблюдателя. «В городе Краматорске трагически погиб <...> Виталий Зара», - говорится в Telegram-канале представительства ЛНР.

Отметим, это уже не первый подобный случай на Украине. К примеру, в апреле прошлого года сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля под Луганском.

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