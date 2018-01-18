2018-01-18T20:56:48+03:00
Политика

Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность

Министр призвал оперировать конкретными данными, а не «абстрактными криками о цензуре»
Дарья ИВАШКИНА
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Министр культуры России Владимир МединскийМинистр культуры России Владимир МединскийФото: Евгения ГУСЕВА
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Министр культуры России Владимир Мединский ответил на жалобу Ассоциации владельцев кинотеатров на перенос выхода в прокат фильмов «Приключения Паддингтона-2» и «Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти». В частности, он призвал кинопрокатчиков, решивших, что чиновники «вмешиваются» в их деятельность, оперировать конкретными данными, а не «абстрактными криками о цензуре».

При этом глава Минкульта привел эти конкретные данные. По его сведениям, общие киносборы за последние пять лет увеличились на 55% - с 35 до 54 млрд рублей, а доход от российского кино вырос на 120% (с 5,9 млрд рублей в 2011 году до 13,1 млрд в 2017-м).

«Я вам дал результаты работы - не абстрактные рассуждения и общие слова, я вам назвал цифры. Прокатчики оперируют эмоциями. А я оперирую цифрами», - сказал Мединский.

Напомним, ранее владельцы кинотеатров обратилась с письмом к премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором они обвинили Минкульт во «вмешательстве» в их деятельность в связи с переносом выхода в прокат двух фильмов.

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