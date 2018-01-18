2018-01-18T21:41:44+03:00
Политика

Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия боевиками

‍Министр рассказал о риске распространения химического терроризма за пределы Ближнего Востока
Дарья ИВАШКИНА
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг, 18 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, сообщил о том, что боевики на Ближнем Востоке научились изготавливать химоружие, поэтому в настоящее время велика угроза распространения химического терроризма.

Между тем, как отметил глава МИД РФ, западные страны предпочитают закрывать глаза на использование и изготовление боевых отравляющих веществ в Сирии и Ираке.

Так, Лавров указал на то, что Москва неоднократно предлагала принять резолюцию СБ ООН с осуждением конкретных актов химического терроризма. «К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химического оружия террористами, выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска», - цитирует дипломата ТАСС.

Напомним, в 2017 году именно на сирийское правительства ООН возложила ответственность за химатаку в городе Хан-Шейхун.

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