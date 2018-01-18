2018-01-18T22:09:35+03:00
Политика

МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении информации о счетах российского посольства

В Москве отметили, что Вашингтон пытается придать конспирологический характер обычным банковским операциям
Дарья ИВАШКИНА
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Здание министерства иностранных дел РоссииЗдание министерства иностранных дел РоссииФото: Иван ВИСЛОВ
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Министерство иностранных дел РФ потребовало от США наказать виновных в распространении информации о транзакциях российских дипломатических учреждений и ряда сотрудников нашего посольства.

«Требуем от американских властей <…> незамедлительно пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации, затрагивающей интересы Российской Федерации, и привлечь к ответственности виновных», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Также российский МИД призвал Соединенные Штаты «вернуться к достойному поведению» и «возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение».

При этом внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Вашингтон пытается придать конспирологический характер обычным банковским операциям - переводам зарплаты, перечислению дипломатами денег домой и платежам за проведенный ремонт.

Отметим, «дипломатическая война» между РФ и США идет с августа прошлого года. Ситуация обострилась после закрытия трех дипучреждений России в Штатах.

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