Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины

18 Янв. 2018 2018-01-18T22:36:25+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко предложил уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка страны (НБУ) и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия. В четверг, 18 января, лидер незалежной внес соответствующие документы на рассмотрение в Верховную раду.

Причем на сайте украинского парламента уже появились страницы, посвященные проектам постановления «об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины» и «о назначении Смолия Я.В. на пост главы НБУ».

Напомним, Гонтарева официально объявила об уходе с должности, которую она занимала с 2014 года, в апреле 2017-го. А в мае того же года ее первый заместитель Смолий начал исполнять обязанности главы регулятора.

По некоторым данным, на Украине Валерию Гонтареву подозревают в ряде финансовых махинаций. Однако официально никаких обвинений ей еще не предъявили.