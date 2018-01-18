Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины
Президент Украины Петр Порошенко предложил уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка страны (НБУ) и назначить на этот пост ее заместителя Якова Смолия. В четверг, 18 января, лидер незалежной внес соответствующие документы на рассмотрение в Верховную раду.
Причем на сайте украинского парламента уже появились страницы, посвященные проектам постановления «об увольнении Гонтаревой В.А. с должности председателя Национального банка Украины» и «о назначении Смолия Я.В. на пост главы НБУ».
Напомним, Гонтарева официально объявила об уходе с должности, которую она занимала с 2014 года, в апреле 2017-го. А в мае того же года ее первый заместитель Смолий начал исполнять обязанности главы регулятора.
По некоторым данным, на Украине Валерию Гонтареву подозревают в ряде финансовых махинаций. Однако официально никаких обвинений ей еще не предъявили.
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