Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия
Замглавы МИД Великобритании Марк Филд, выступая в четверг, 18 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил, что Лондон также не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). По его словам, этот документ не предусматривает решение сложных проблем в области ядерной безопасности и не отражает все сложности ядерного разоружения.
«ДЗЯО не предоставит решения ни очень сложным проблемам в области безопасности, которые стоят перед нами, ни значительным техническим сложностям ядерного разоружения. По этим причинам Великобритания не будет присоединяться к Договору о запрещении (ядерного) оружия», - цитирует Филда ТАСС.
При этом дипломат выразил мнение, что лучший способ создать мир без ядерного оружия - это «постепенное многостороннее разоружение, которое будет согласовано в рамках нынешних принципов».
Напомним, ранее о своем нежелании присоединяться к ДЗЯО заявила Россия.