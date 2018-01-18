2018-01-18T23:16:39+03:00
В мире

Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия

Замглавы МИД королевства выразил мнение, что этот документ не предусматривает решение сложных проблем в области безопасности
Дарья ИВАШКИНА
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Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружияБритания заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружияФото: REUTERS
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Замглавы МИД Великобритании Марк Филд, выступая в четверг, 18 января, на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил, что Лондон также не намерен присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). По его словам, этот документ не предусматривает решение сложных проблем в области ядерной безопасности и не отражает все сложности ядерного разоружения.

«ДЗЯО не предоставит решения ни очень сложным проблемам в области безопасности, которые стоят перед нами, ни значительным техническим сложностям ядерного разоружения. По этим причинам Великобритания не будет присоединяться к Договору о запрещении (ядерного) оружия», - цитирует Филда ТАСС.

При этом дипломат выразил мнение, что лучший способ создать мир без ядерного оружия - это «постепенное многостороннее разоружение, которое будет согласовано в рамках нынешних принципов».

Напомним, ранее о своем нежелании присоединяться к ДЗЯО заявила Россия.

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