2018-01-18T23:33:13+03:00
В мире

Спецслужбы США продолжат следить за иностранцами

Сенат конгресса продлил срок действия закона об электронной слежке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Законопроект теперь поступит на подпись к президенту Дональду ТрампуЗаконопроект теперь поступит на подпись к президенту Дональду ТрампуФото: REUTERS
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В четверг, 18 января, сенат конгресса США продлил срок действия закона о слежке за иностранцами (FISA), позволяющий американским спецслужбам перехватывать телефонные звонки и электронные сообщения по всему миру. «За» высказались 65 законодателей, против проголосовали 34.

Ранее законопроект поддержала палата представителей, теперь документ поступит на подпись к главе Белого дома Дональду Трампу, передает агентство Reuters. Ожидается, что президент его подпишет.

Ранее сообщалось, что с просьбой продлить действие закона об электронной слежке к конгрессу обратились руководители американских разведывательных ведомств и генпрокурор страны, он же министр юстиции США.

Как утверждают представители разведки, перехват звонков и электронных писем позволил им предотвратить немало терактов на территории Соединённых Штатов, а также хакерских атак на сайты правительственных ведомств. Срок действия закона FISA истек 31 декабря 2017 года.

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