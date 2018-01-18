2018-01-18T23:54:57+03:00
Политика

Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место

О предложении президента США рассказал Назарбаев, отметив, что «это первоначально должно было быть в Казахстане»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Глава Белого дома Дональд Трамп во время разговора с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в столицу какой-нибудь другой страны.

Об этом рассказал Назарбаев на пресс-конференции в Нью-Йорке после заседания Совета безопасности ООН в четверг.

«Мы говорили о том, что «Минск – 1» застопорился, в тупике, нужен «Минск – 2». Он (Трамп) говорит: «Давай в другом месте». Я говорю: «Давайте», - поделился он подробностями беседы с американским коллегой.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», - продолжил президент Казахстана.

По его мнению, «минские договоренности зашли в тупик», взаимопонимания нет.

«Сейчас миротворцев надо вводить в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. Надо сближать их позиции как-то, подходить к взаимопониманию», - приводит слова Назарбаев а Интерфакс.

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Скандальный закон принимали три дня. С утра до вечера депутаты Верховной Рады монотонно отклоняли одну за другой почти 700 поправок к законопроекту, внесенному Петром Порошенко. Доголосовались до того, что Луганскую и Донецкую народные республики отказались признавать террористическими организациями. Но к финальному голосованию парламентарии все-таки собрались и поддержали документ, фактически ставящий крест на Минских соглашениях, с таким трудом достигнутых в 2015 году (подробности).

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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