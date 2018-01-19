Лавров: Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма»

19 Янв. 2018 2018-01-19T00:19:50+03:00

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на выставке «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» в Нью-Йорке, сказал, что Москва обеспокоена реабилитацией нацизма в некоторых странах.

Он напомнил, что наша страна ежегодно вносит на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами ксенофобии, но ряд государств не поддерживают эту инициативу, пытаясь «оправдать свою позицию ссылками на необходимость уважения свободы слова».

«Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев», - сказал глава МИД России.

Он отметил, что «холокост — это одно из самых ужасных преступлений против человечности», но наш долг — не только чтить память жертв, но и не допустить повторения таких трагедий, передает РИА Новости.