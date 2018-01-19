Мэй и Макрон высказались против снятия санкций с России

19 Янв. 2018 2018-01-19T01:47:40+03:00

Об этом премьер Великобритании и президент Франции объявили на совместной пресс-конференции [фото]

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Великобритания и Франция против отмены антироссийских санкций, введённых Евросоюзом в отношении нашей страны из-за вооруженного конфликта на Украине до «полного выполнения Москвой минских соглашений».

Об этом заявили на совместной пресс-конференции британский премьер Тереза Мэй и французский президент Эммануэль Макрон, впервые прибывший в Англию в качестве главы государства. Они подчеркнули, что их решение не изменится, пока Россия не выполнит все заключенные в Минске договоренности. Об обязательствах Незалежной не упоминалось.

Как сообщает агентство Reuters, по итогам переговоров лидеров двух стран было также подписано соглашение о пограничном контроле. Главная цель документа – противодействие нелегальной миграции.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон нашли общий языкФото: REUTERS

Встреча, а затем и пресс-конференция Терезы Мэй и Эммануэля Макрона прошли в Королевской военной академии в Сандхерсте. Вечером был официальный ужин в честь французского гостя в Лондоне.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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