2018-01-19T02:15:08+03:00
В мире

«Лаборатория Касперского» пытается через суд отменить запрет на свои программы в госорганах США

В компании назвали решение американского министерства внутренней безопасности неконституционным
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений КасперскийГлава российской компании «Лаборатория Касперского» Евгений КасперскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская компания «Лаборатория Касперского», чье программное обеспечение запретили использовать в госучреждениях США, направила в суд ходатайство с требованием отменить это решение.

«Министерство внутренней безопасности США в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники», - говорится в заявлении «ЛК».

В сообщении отмечается, что американское ведомство «так и не дало компании возможность выразить свою позицию в рамках предусмотренных законом процедур и опровергнуть все высказывавшиеся в ее адрес ложные обвинения». Причем, как подчеркивает «Лаборатория», МВБ не представило никаких доказательств нарушений с её стороны.

Напомним, в декабре глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год, в котором, в частности, содержится положение об отказе от программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в любых госучреждениях страны.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мэй и Макрон высказались против снятия санкций с России
В «Лаборатории Касперского» считают биткоин разработкой американских спецслужб
Лавров: Россия обеспокоена «ползучей реабилитацией нацизма»
Трамп предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место
Спецслужбы США продолжат следить за иностранцами
Британия заявила, что не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия
Папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета
Порошенко предложил Верховной раде уволить главу Нацбанка Украины
МИД РФ потребовал от США наказать виновных в распространении информации о счетах российского посольства
Лавров: Запад закрывает глаза на использование химоружия боевиками
Трамп назвал самую опасную страну мира
Мединский ответил на жалобу владельцев кинотеатров о «вмешательстве» в их деятельность
Лавров: Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия
Наблюдатель ОБСЕ погиб в украинском Краматорске
На Крещение духовенство РПЦ освятит все океаны планеты
В Сербии похоронили убитого в Косово политика Оливера Ивановича
ЦИК предупредил россиян о появлении поддельных приглашений на выборы
Отец совершившего нападение на школу в Перми подростка рассказал о характере сына
Ученые рассказали, как стиль музыки влияют на мозг
Убийство бизнесмена с сыном в Оренбурге будет расследовать центральный аппарат СКР
Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в Европе
Немцы смастерили летающую ванну
Грызлов посоветовал Донбассу готовиться к обороне после принятия Киевом закона о реинтеграции
Шойгу обсудил с начальником Генштаба Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Рыбаки спрыгнули в воду за секунду до столкновения с катером
Песков заявил, что всегда говорит правду