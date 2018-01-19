«Лаборатория Касперского» пытается через суд отменить запрет на свои программы в госорганах США
Российская компания «Лаборатория Касперского», чье программное обеспечение запретили использовать в госучреждениях США, направила в суд ходатайство с требованием отменить это решение.
«Министерство внутренней безопасности США в своем неконституционном решении опиралось на непроверенные, субъективные и нетехнические источники», - говорится в заявлении «ЛК».
В сообщении отмечается, что американское ведомство «так и не дало компании возможность выразить свою позицию в рамках предусмотренных законом процедур и опровергнуть все высказывавшиеся в ее адрес ложные обвинения». Причем, как подчеркивает «Лаборатория», МВБ не представило никаких доказательств нарушений с её стороны.
Напомним, в декабре глава Белого дома Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год, в котором, в частности, содержится положение об отказе от программного обеспечения «Лаборатории Касперского» в любых госучреждениях страны.