Постпред России при ОБСЕ: Закон о реинтеграции Донбасса перечёркивает Минские договорённости

19 Янв. 2018 2018-01-19T04:10:10+03:00

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Новый украинский закон «О реинтеграции Донбасса» перечёркивает все Минские соглашения, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

«Сегодня Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, который перечёркивает минские договорённости. По сути, этот законодательный акт даёт президенту Украины право на возобновление масштабных военных действий без санкции парламента», - сказал он, подчеркнув, что к миру может привести только «прямой диалог правительства с Донецком и Луганском, полное выполнение Минских договоренностей».

Постпред России призвал СММ и спецпредставителя действующего председательства в контактной группе по Украине Мартина Сайдика «дать принципиальную оценку этому документу», передаёт РИА Новости.

Напомним, 18 января украинский парламент принял закон о Донбассе. В частности, документ предусматривает введение военного положения по приказу президента и дает ему право использовать армию без согласия ВР.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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Скандальный закон принимали три дня. С утра до вечера депутаты Верховной Рады монотонно отклоняли одну за другой почти 700 поправок к законопроекту, внесенному Петром Порошенко. Доголосовались до того, что Луганскую и Донецкую народные республики отказались признавать террористическими организациями. Но к финальному голосованию парламентарии все-таки собрались и поддержали документ, фактически ставящий крест на Минских соглашениях, с таким трудом достигнутых в 2015 году (подробности).