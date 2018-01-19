Постпред России при ОБСЕ: Закон о реинтеграции Донбасса перечёркивает Минские договорённости
Новый украинский закон «О реинтеграции Донбасса» перечёркивает все Минские соглашения, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации.
«Сегодня Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, который перечёркивает минские договорённости. По сути, этот законодательный акт даёт президенту Украины право на возобновление масштабных военных действий без санкции парламента», - сказал он, подчеркнув, что к миру может привести только «прямой диалог правительства с Донецком и Луганском, полное выполнение Минских договоренностей».
Постпред России призвал СММ и спецпредставителя действующего председательства в контактной группе по Украине Мартина Сайдика «дать принципиальную оценку этому документу», передаёт РИА Новости.
Напомним, 18 января украинский парламент принял закон о Донбассе. В частности, документ предусматривает введение военного положения по приказу президента и дает ему право использовать армию без согласия ВР.
КСТАТИ
Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются
Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).
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Скандальный закон принимали три дня. С утра до вечера депутаты Верховной Рады монотонно отклоняли одну за другой почти 700 поправок к законопроекту, внесенному Петром Порошенко. Доголосовались до того, что Луганскую и Донецкую народные республики отказались признавать террористическими организациями. Но к финальному голосованию парламентарии все-таки собрались и поддержали документ, фактически ставящий крест на Минских соглашениях, с таким трудом достигнутых в 2015 году (подробности).
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