В госдепе США прокомментировали угрозу Эрдогана начать военную операцию

19 Янв. 2018 2018-01-19T05:03:26+03:00

Соединенные Штаты посоветовали Турции бороться с боевиками ИГ*, а не с сирийскими курдами

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Турции следует сосредоточиться на борьбе с боевиками ИГ*, а не с сирийскими курдами воевать. Примерно так ответила на просьбы журналистов прокомментировать заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности начать военную операцию в районе Африна официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», - сказала она, добавив: «Мы, конечно, не знаем, будет ли это».

Хезер Науэрт отметила, что Соединенные Штаты хотят, чтобы «все там» в Сирии «были сфокусированы на одной цели – ИГ*».

При этом она повторила недавнее заявление Пентагона о том, что США не создают в Сирии новую армию или «силы безопасности границы», а то, что возмутило Анкару, по её словам, просто неправильно поняли. Руководитель пресс-службы госдепа подчеркнула, что главная цель американской помощи курдам – обеспечить безопасность в освобожденных от ИН* районах, передает РИА Новости.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная в России.