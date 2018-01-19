2018-01-19T05:31:12+03:00
Политика

Лавров в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН

О встрече главы МИД России с Антониу Гутеррешем сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото: Facebook/пресс-служба МИД РоссииФото: Facebook/пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook, проиллюстрировав сообщение фотографией. О содержании беседы МИД пока не проинформировал.

Ранее в четверг Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщив, что наша страна не станет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который был принят в США 7 июля прошлого года. Российский дипломат пояснил, что этот документ игнорирует многие факторы, влияющие на стратегическую стабильность, и «провоцирует разногласия между членами международного сообщества».

При этом он отметил, что Россия стремится к построению безъядерного мира, но добиваться этой цели наша страна собирается «не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО».

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