Лавров в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН

19 Янв. 2018 2018-01-19T05:31:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Нью-Йорке, встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook, проиллюстрировав сообщение фотографией. О содержании беседы МИД пока не проинформировал.

Ранее в четверг Сергей Лавров выступил на заседании Совета Безопасности ООН, сообщив, что наша страна не станет присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который был принят в США 7 июля прошлого года. Российский дипломат пояснил, что этот документ игнорирует многие факторы, влияющие на стратегическую стабильность, и «провоцирует разногласия между членами международного сообщества».

При этом он отметил, что Россия стремится к построению безъядерного мира, но добиваться этой цели наша страна собирается «не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО».