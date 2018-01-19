Британец успел сфотографировать своего убийцу за секунду до смерти

19 Янв. 2018 2018-01-19T05:57:15+03:00

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Британец по имени Шон Мерфи успел сфотографировать своего убийцу за секунду до смерти, тем самым помог полиции найти и наказать преступника.

Как пишет издание Metro, это произошло в прошлом году. Житель английского города Витеншейва находился в машине со своей девушкой, когда к ним подошел незнакомец и спросил наркотики. Потом стал на них кричать, а Шон попытался снять его мобильником, и в этот момент преступник нанес ему удар ножом в сердце, сунув руку в окно. Мерзавец сбежал, а девушка безуспешно пыталась помочь своему спутнику. Мужчина скончался, ему было 38 лет.

Снимок, сделанный жертвой убийцы за секунду до смертиФото: Twitter.com

Подозреваемого задержали уже через несколько часов, это оказался некий Ли Уокер, хорошо известный местным правоохранителям: он попадал под суд 24 раза. Сначала Уокер отнекивался: «Какое убийство?»

Но потом во всем признался. На суде адвокат пытался оправдать убийцу депрессией, тревожным расстройством и посттравматическим синдромом: в 2004 году на его глазах убили друга. Но Уокера приговорили к пожизненному заключению.