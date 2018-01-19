2018-01-19T05:57:15+03:00
Происшествия

Британец успел сфотографировать своего убийцу за секунду до смерти

Преступника задержали уже через несколько часов [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Уокера приговорили к пожизненному заключениюУокера приговорили к пожизненному заключениюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Британец по имени Шон Мерфи успел сфотографировать своего убийцу за секунду до смерти, тем самым помог полиции найти и наказать преступника.

Как пишет издание Metro, это произошло в прошлом году. Житель английского города Витеншейва находился в машине со своей девушкой, когда к ним подошел незнакомец и спросил наркотики. Потом стал на них кричать, а Шон попытался снять его мобильником, и в этот момент преступник нанес ему удар ножом в сердце, сунув руку в окно. Мерзавец сбежал, а девушка безуспешно пыталась помочь своему спутнику. Мужчина скончался, ему было 38 лет.

Снимок, сделанный жертвой убийцы за секунду до смерти Фото: Twitter.com

Снимок, сделанный жертвой убийцы за секунду до смертиФото: Twitter.com

Подозреваемого задержали уже через несколько часов, это оказался некий Ли Уокер, хорошо известный местным правоохранителям: он попадал под суд 24 раза. Сначала Уокер отнекивался: «Какое убийство?»

Но потом во всем признался. На суде адвокат пытался оправдать убийцу депрессией, тревожным расстройством и посттравматическим синдромом: в 2004 году на его глазах убили друга. Но Уокера приговорили к пожизненному заключению.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ДНР прокомментировали идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска
Госдума весной вновь рассмотрит законопроект о запрете соцсетей для детей
Военная операция Турции в сирийском Африне началась "де-факто"
Полицейские озвучили предварительную версию пожара в автобусе в Казахстане, в котором сгорели 52 человека
Глава МИД Белоруссии: переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде
Вспышка кори на Украине унесла жизни восьми человек
Россельхознадзор ограничивает ввоз яблок из Боснии и Герцеговины
В России могут разрешить парковаться в долг
Опубликовано видео задержания подростка, напавшего на школу в Улан-Удэ
Госдума приняла закон об обязательной классификации гостиниц
Названы 100 лучших фильмов всех времен
Путин провел встречу с губернатором Тверской области
Боевики нарушили режим перемирия в Латакии