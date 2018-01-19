Стали известны обстоятельства гибели наблюдателя ОБСЕ в Краматорске
В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ рассказали о некоторых обстоятельствах гибели своего сотрудника, который скончался в результате ДТП в украинском городе Краматорск.
Напомним, о смерти наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 18 января сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после очередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в Минске. Позже стало известно имя погибшего – Виталий Зара.
Подтвердив, что один из членов Луганской команды СММ ОБСЕ стал жертвой аварии в подконтрольном Киеву Краматорске, в миссии уточнили, что Виталий Зара попал в ДТП в четверг утром, когда ехал в такси.
«Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», - приводит слова представителя ММС Интерфакс.
Машина, где он был пассажиром, вылетела на встречку и столкнулась с грузовой «Газелью».
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