Стали известны обстоятельства гибели наблюдателя ОБСЕ в Краматорске

19 Янв. 2018 2018-01-19T06:24:32+03:00

Сотрудник СММ попал в ДТП, когда ехал в такси по городу

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В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ рассказали о некоторых обстоятельствах гибели своего сотрудника, который скончался в результате ДТП в украинском городе Краматорск.

Напомним, о смерти наблюдателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 18 января сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик после очередного заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которое прошло в Минске. Позже стало известно имя погибшего – Виталий Зара.

Подтвердив, что один из членов Луганской команды СММ ОБСЕ стал жертвой аварии в подконтрольном Киеву Краматорске, в миссии уточнили, что Виталий Зара попал в ДТП в четверг утром, когда ехал в такси.

«Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия», - приводит слова представителя ММС Интерфакс.

Машина, где он был пассажиром, вылетела на встречку и столкнулась с грузовой «Газелью».