В Рио-де-Жанейро машина протаранила толпу пешеходов, погиб 8-месячный ребёнок

19 Янв. 2018 2018-01-19T07:45:39+03:00

Пострадали 16 человек, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии [фото]

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В бразильском городе Рио-де-Жанейро автомобиль на большой скорости выскочил на набережную Копакабана и сбил прогуливавшихся там людей. В результате погиб восьмимесячный ребёнок, еще 16 человек получили травмы и увечья, причем четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал Globo.

Это произошло вечером в четверг, около 20:30 по местному времени (01:30 пятницы по московскому). Водитель, въехавший в толпу пешеходов, был задержан сразу же, им оказался 41-летний мужчина по имени Антониу Алмейда. Он утверждает, что страдает эпилепсией.

Водитель, въехавший в толпу, неоднократно привлекал внимание полиции: за последние пять лет ему выписали 14 штрафовФото: REUTERS

Между тем, виновник трагедии хорошо известен местной полиции: за последние пять лет правоохранители выписали ему 14 штрафов за различные нарушения. Медики определят, был ли он пьян в момент наезда.

Набережная Копакабана – один из самых популярных туристических районов Рио-де-Жанейро. Там расположены пляж, множество кафе и торговых павильонов.