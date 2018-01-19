В Рио-де-Жанейро машина протаранила толпу пешеходов, погиб 8-месячный ребёнок
В бразильском городе Рио-де-Жанейро автомобиль на большой скорости выскочил на набережную Копакабана и сбил прогуливавшихся там людей. В результате погиб восьмимесячный ребёнок, еще 16 человек получили травмы и увечья, причем четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, сообщает телеканал Globo.
Это произошло вечером в четверг, около 20:30 по местному времени (01:30 пятницы по московскому). Водитель, въехавший в толпу пешеходов, был задержан сразу же, им оказался 41-летний мужчина по имени Антониу Алмейда. Он утверждает, что страдает эпилепсией.
Водитель, въехавший в толпу, неоднократно привлекал внимание полиции: за последние пять лет ему выписали 14 штрафовФото: REUTERS
Между тем, виновник трагедии хорошо известен местной полиции: за последние пять лет правоохранители выписали ему 14 штрафов за различные нарушения. Медики определят, был ли он пьян в момент наезда.
Набережная Копакабана – один из самых популярных туристических районов Рио-де-Жанейро. Там расположены пляж, множество кафе и торговых павильонов.