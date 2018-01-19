Подросток с топором устроил бойню в школе в Улан-Удэ: пострадали учитель и три ученика

19 Янв. 2018 2018-01-19T08:00:35+03:00

Нападавший задержан, на месте работают медики, спасатели и сотрудники полиции, пострадавших доставили в больницу [видео]

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В Улан-Удэ совершено вооруженное нападение на школу. Пострадали как минимум четыре человека: учитель и три ребёнка. На месте работают медики, спасатели и сотрудники полиции. Что именно произошло, выясняется.

Сначала СМИ со ссылкой на различные источники сообщили, что нападавших было трое. Они вошли в здание под видом школьников и уже в школе надели маски, открыли кабинет и, швырнув туда бутылки с зажигательной смесью, устроили пожар, стали избивать детей. Позже стало известно, что бойню в школе устроил подросток с топором.

Однако потом появилась официальная информация. По данным республиканского главка СКР, утром вооруженный топором девятиклассник явился в школу, напал на учеников 7 класса, действительно устроил пожар с помощью «коктейля Молотова».

Зачем и почему он это всё устроил, выясняют следователи Бурятии: подросток задержан, его допрашивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Корреспонденты «Комсомолки» разбираются в ситуации на месте.