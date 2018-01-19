В МВД Казахстана возгорание автобуса назвали несчастным случаем
В МВД Казахстана считают, что возгорание автобуса в Актюбинской области, в результате которого заживо сгорели 52 человека, было несчастным случаем. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.
"Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай", - цитирует его "Казинформ".
Показания пяти выживших позволили установить, что сначала в салоне автобуса появился едкий дым, а потом начался пожар. Отравление газом может быть одной из причин того, что люди не смогли выбраться. Сказалось и то, что когда автобусную дверь все же открыли, доступ кислорода лишь усилил пламя, в то время как первый этаж салона был полностью заблокирован багажом.
Точные причины трагедии станут известны в пятницу. К настоящему моменту уже извлечены обгоревшие тела 44 погибших.
Напомним, 18 января автобус с узбеками, следовавший из Шымкента в Казань в одночасье сгорел в Иргизском районе Актюбинской области.