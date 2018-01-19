2018-01-19T07:53:12+03:00
Происшествия

В МВД Казахстана возгорание автобуса назвали несчастным случаем

Ранее стало известно, что из огненной ловушки смогли выбраться лишь пятеро, остальные 52 человека погибли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар вспыхнул в салоне автобуса и быстро разгорелся из-за доступа кислородаПожар вспыхнул в салоне автобуса и быстро разгорелся из-за доступа кислородаФото: REUTERS
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В МВД Казахстана считают, что возгорание автобуса в Актюбинской области, в результате которого заживо сгорели 52 человека, было несчастным случаем. Такое мнение высказал заместитель министра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев.

"Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай", - цитирует его "Казинформ".

Показания пяти выживших позволили установить, что сначала в салоне автобуса появился едкий дым, а потом начался пожар. Отравление газом может быть одной из причин того, что люди не смогли выбраться. Сказалось и то, что когда автобусную дверь все же открыли, доступ кислорода лишь усилил пламя, в то время как первый этаж салона был полностью заблокирован багажом.

Точные причины трагедии станут известны в пятницу. К настоящему моменту уже извлечены обгоревшие тела 44 погибших.

Напомним, 18 января автобус с узбеками, следовавший из Шымкента в Казань в одночасье сгорел в Иргизском районе Актюбинской области.

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