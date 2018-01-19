Палата представителей Конгресса приняла проект временного бюджета США

19 Янв. 2018 2018-01-19T08:17:14+03:00

Между тем, американский Конгресс так и не принял бюджет на 2018 финансовый год Фото: REUTERS

Правительство будет работать за счет этих средств до 16 февраля

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Палата представителей Конгресса США приняла очередную резолюцию о временном финансировании правительства. Кабмин будет работать за счет этих средств до 16 февраля.

Проект временного бюджета предусматривает продление программы льготного медицинского обслуживания детей определенных социальных категорий и приостановление некоторых налоговых выплат по медстрахованию в рамках программы Obamacare. Также Конгресс выделяется средства на финансирование противоракетной обороны страны.

Как сообщает CBS, новая резолюция не получила поддержки у демократов, которые настаивают на введении меры по защите от депортации прибывших в США незаконных мигрантов.

Между тем, если бы резолюция о временном финансировании не была принята, то сотрудникам федеральных ведомств пришлось бы с субботы уйти в принудительный отпуск, поскольку срок действующего закона истекает в ночь на 20 января, а бюджет на 2018 финансовый год так и не установлен.