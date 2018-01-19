Палата представителей Конгресса приняла проект временного бюджета США
Палата представителей Конгресса США приняла очередную резолюцию о временном финансировании правительства. Кабмин будет работать за счет этих средств до 16 февраля.
Проект временного бюджета предусматривает продление программы льготного медицинского обслуживания детей определенных социальных категорий и приостановление некоторых налоговых выплат по медстрахованию в рамках программы Obamacare. Также Конгресс выделяется средства на финансирование противоракетной обороны страны.
Как сообщает CBS, новая резолюция не получила поддержки у демократов, которые настаивают на введении меры по защите от депортации прибывших в США незаконных мигрантов.
Между тем, если бы резолюция о временном финансировании не была принята, то сотрудникам федеральных ведомств пришлось бы с субботы уйти в принудительный отпуск, поскольку срок действующего закона истекает в ночь на 20 января, а бюджет на 2018 финансовый год так и не установлен.