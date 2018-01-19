2018-01-19T08:38:37+03:00
В мире

В Сирии убит немецкий рэпер Deso Dogg, воевавший за террористов ИГ*

Еще в 2015 году Пентагон сообщил о ликвидации боевика, но похоже информация была ложной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рэпер Деннис Кусперт (Deso Dogg)Рэпер Деннис Кусперт (Deso Dogg)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Воевавший за террористов ИГ* немецкий рэпер Деннис Кусперт, также известный как Deso Dogg, был убит в ходе боевых столкновений в провинции Дэйр-эз-Зор.

О ликвидации боевика еще в 2015 году сообщил Пентагон, но похоже информация была ложной. Как сообщает Mirror со ссылкой на сайт, отслеживающий деятельность террористических группировок, Кусперт был убит лишь в минувшую среду, 17 января.

В среде террористов рэпера называли Абу Тальха аль-Альмани. Еще в 2010 году он принял ислам и стал записывать песни, вдохновляющие людей на присоединение к ИГ*. Так, в своих тестах исполнитель прославлял "террориста №1" Усаму бен Ладена.

Музыкальное влияние Кусперта подействовало даже на сотрудницу ФБР Даниэлу Грин, которая в 2014 году отправилась к рэперу в Турцию, где вступила с ним в брак.

Кроме того, немец снимался в видеороликах, на которых держал в руках отрезанную человеческую голову, а также участвовал в различных сражениях, например, с курдами в борьбе за город Гаранидж.

* запрещена в России

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