Южная Корея планирует увеличить поставки сжиженного газа из России
Южная Корея намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из России. Такое заявление сделали в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.
"Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности, Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", - сказал председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Кореи Сон Ен Гиль.
Глава Минвостокразвития Александр Галушка уже выразил готовность проведения соответствующих консультаций.
Кроме того, в ходе видеоконференции удалось договориться о привлечении корейских инвесторов к проекту строительства завода минеральных удобрений в Находке. Главным вопросом сейчас является лишь предоставление земли. Также корейские бизнесмены готовы поучаствовать в создании рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова.