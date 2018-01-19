Южная Корея планирует увеличить поставки сжиженного газа из России

19 Янв. 2018 2018-01-19T08:55:08+03:00

В Минвостокразвития уже выразили готовность к проведению консультаций по данному вопросу

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Южная Корея намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из России. Такое заявление сделали в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

"Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности, Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", - сказал председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Кореи Сон Ен Гиль.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка уже выразил готовность проведения соответствующих консультаций.

Кроме того, в ходе видеоконференции удалось договориться о привлечении корейских инвесторов к проекту строительства завода минеральных удобрений в Находке. Главным вопросом сейчас является лишь предоставление земли. Также корейские бизнесмены готовы поучаствовать в создании рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова.