2018-01-19T08:55:08+03:00
Экономика

Южная Корея планирует увеличить поставки сжиженного газа из России

В Минвостокразвития уже выразили готовность к проведению консультаций по данному вопросу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сеул готов закупать сжиженный природный газ, добытый на Дальнем ВостокеСеул готов закупать сжиженный природный газ, добытый на Дальнем ВостокеФото: REUTERS
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Южная Корея намерена увеличить поставки сжиженного природного газа из России. Такое заявление сделали в министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.

"Мы договорились развивать сотрудничество не только в области аквакультуры, но и по другим продуктам и услугам, в частности, Корея планирует нарастить поставки СПГ из России", - сказал председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Кореи Сон Ен Гиль.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка уже выразил готовность проведения соответствующих консультаций.

Кроме того, в ходе видеоконференции удалось договориться о привлечении корейских инвесторов к проекту строительства завода минеральных удобрений в Находке. Главным вопросом сейчас является лишь предоставление земли. Также корейские бизнесмены готовы поучаствовать в создании рыбопромышленного комплекса на мысе Назимова.

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