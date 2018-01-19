Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил соединение Королевство и Францию мостом. По мнению дипломата, одного железнодорожного туннеля под Ла-Маншем недостаточно для удовлетворения всех потребностей обеих стран.
Об этом он заявил во время встречи с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом на двустороннем саммите.
"Мы, две из числа величайших экономических держав мира, соединены друг с другом однопутной железной дорогой. Это смехотворно. Технологии постоянно развиваются, и в других местах есть куда более длинные мосты", - цитирует The Daily Telegraph Джонсона.
Так, министр упомянул японский мост длиной 34 мили. Между тем, такого сооружения в данной стране просто не существует. Самый длинный мост в Японии имеет протяженность 8,1 мили.
Вероятно, дипломат имел ввиду объединенную систему мостов и туннелей Гонконг - Чжухай - Макао, которая находится в Китае.