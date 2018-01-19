2018-01-19T09:33:29+03:00
Происшествия

Ураган в Западной Европе унес жизни десяти человек

Смерти зафиксированы в Бельгии, Нидерландах и Германии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трое человек погибли в результате падения на них деревьевТрое человек погибли в результате падения на них деревьевФото: REUTERS
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Бушующий в странах западной Европы ураган стал причиной гибели десяти человек.

Только в четверг, 18 января, в Германии было зафиксировано шесть смертей от стихийного бедствия. Трагические инциденты произошли в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Мекленбург - Передняя Померания и Тюрингия. Большинство людей погибли в результате аварий, причиной которых стали погодные условия. Между тем, двое пожарных оказались насмерть задавлены упавшими деревьями.

Это же стало причиной гибели жителя Бельгии, который в момент инцидента находился за рулем автомобиля. Еще по меньшей мере три человека погибли за минувший день в Нидерландах.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на метеорологов Германии, порывы ветра местами могут достигать 44,4 м/с

В связи с этим железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью остановил движение поездов, а амстердамский аэропорт Схипхол прекратил воздушное сообщение.

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