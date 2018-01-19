КНДР расценила встречу в Ванкувере как попытку "разжигания войны"

19 Янв. 2018 2018-01-19T09:49:11+03:00

В Северной Корее пообещали и дальше наращивать ракетный и ядерный потенциал Фото: REUTERS

В Пхеньяне заявили, что это "смехотворное барахтанье своры Трампа" только подтвердило мощь Северной Кореи

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КНДР считает, что состоявшаяся в Ванкувере встреча по вопросам корейского кризиса является попыткой "разжигания войны". Такое заявление сделал представитель института по делам США при республиканском МИД.

Напомним, что ранее в Ванкувере состоялась встреча представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с американцами. Мероприятие было посвящено безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

"США в сговоре с Канадой провели 15 и 16 января в Ванкувере заговор войны. <...> США раскрыли свою гнусную сущность на этом собрании, которая заключается в том, что они на глазах у всех говорят о диалоге, а за кулисами пытаются развязать новую войну на Корейском полуострове", - цитирует представителя ЦТАК.

В Пхеньяне подчеркнули, что данное собрание было лишь "смехотворным барахтаньем своры [президента США Дональда] Трампа", которая испугалась "мощи республики", поднявшейся до стратегического государства, передает РИА Новости.