КНДР расценила встречу в Ванкувере как попытку "разжигания войны"
КНДР считает, что состоявшаяся в Ванкувере встреча по вопросам корейского кризиса является попыткой "разжигания войны". Такое заявление сделал представитель института по делам США при республиканском МИД.
Напомним, что ранее в Ванкувере состоялась встреча представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с американцами. Мероприятие было посвящено безопасности и стабильности на Корейском полуострове.
"США в сговоре с Канадой провели 15 и 16 января в Ванкувере заговор войны. <...> США раскрыли свою гнусную сущность на этом собрании, которая заключается в том, что они на глазах у всех говорят о диалоге, а за кулисами пытаются развязать новую войну на Корейском полуострове", - цитирует представителя ЦТАК.
В Пхеньяне подчеркнули, что данное собрание было лишь "смехотворным барахтаньем своры [президента США Дональда] Трампа", которая испугалась "мощи республики", поднявшейся до стратегического государства, передает РИА Новости.