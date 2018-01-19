Румынский пенсионер назвал себя крестником Гитлера

19 Янв. 2018 2018-01-19T10:03:07+03:00

По словам Адольфа Эрнста Штедлера, он стал первым ребенком, родившемся в лагере для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау

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Житель Румынии заявил, что он является крестником фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. По словам Адольфа Эрнста Штедлера, он стал первым ребенком, родившемся в лагере для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау.

Семидесятисемилетний Штедлер рассказал, что Гитлер обещал крестить первого младенца, появившегося на свет в поселении. Нынешний пенсионер родился 25 апреля 1941 года. По его словам, фюрер держал его на руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.

Отец и мать Штедлера были этническими немцами, но жили в Румынии до переселения в Германию. После окончания второй мировой войны семья вернулась в Румынию, где мать сожгла свидетельство о рождении. При этом она рассказала, что мальчика назвали Адольфом в честь его крестного.

Штедлер не мог найти доказательства этого факта, так как не имел гражданства Германии. После его получения он смог попасть в архивы, где нашел свое свидетельство о рождении, сообщает портал Monitorul.