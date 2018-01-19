Посадившие 13 детей на цепь супруги из США не признали свою вину

19 Янв. 2018 2018-01-19T10:10:28+03:00

Американцам, обвиняемым в пытках и насилии, может грозить пожизненное заключение

Изменить размер текста: A A

Супруги из Калифорнии, обвиняемые в пытках и насилии над 13 своими детьми, отказались признавать вину.

Напомним, 14 января в полицию позвонила девушка и рассказала, что она и еще более десятка ее братьев и сестер удерживаются в доме собственными родителями - 57-летним Дэвидом и 49-летней Луизой Турпиными. Прибывшие в коттедж правоохранители нашли крайне истощенных детей прикованными к собственным кроватям в дурно пахнущем помещении.

Позже выяснилось, что возраст пленников составляет от 2 до 29 лет, но из-за недоедания все они выглядят гораздо младше. Более того, такое состояние сказалось и на умственных способностях - многие из них даже не знали, кто такие полицейские.

Как сообщает телеканал CNN, против супругов выдвинуты десятки обвинений, которые грозят американцам пожизненным сроком.

Между тем, сумма освобождения под залог составляет 12 млн долларов для каждого. Следующее заседание по делу состоится 23 февраля.