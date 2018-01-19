19 Янв. 2018 2018-01-19T10:57:00+03:00

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В России появилась новая схема телефонного мошенничества — мошенники звонят клиентам банков и узнают пароли их карт. Причем злоумышленники звонят с телефонов банков через виртуальные АТС.

Как пишут «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, занимающуюся вопросами безопасности банковского обслуживания, ущерб от действий аферистов уже превысил 30 млн рублей. Отмечается, что от такого вида мошенничества пострадали несколько тысяч человек. Злоумышленники работают на основе уже действующей сети и могут создать рабочее место в любой точке мира. На проведение такой схемы в месяц уходит три тысячи рублей — они нужны на оформление виртуальной АТС на одноразовую SIM-карту. Через веб-интерфейс мошенники меняют номер своей станции на номер кредитной организации и под видом работников банка обзванивают клиентов, якобы с целью уточнения данные карт.

Факт существования такой схемы подтвердили в компаниях «Билайн», «Инфосистемы Джет» и Positive Technologies. С одного счета обычно похищают 5-10 тысяч рублей.