Два оперных певца пострадали при обрушении декораций в театре Турина

19 Янв. 2018 2018-01-19T11:13:52+03:00

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В театре Реджо в Турине во время оперы "Турандот" обрушилась часть декораций. В результате инцидента пострадали два солиста хора - мужчина и женщина.

Происшествие произошло в конце второго акта, после того как опустился занавес, и артисты пожимали друг другу руки. Всем артистом сразу же сказали покинуть сцену, а пострадавших увезли в больницу. По последним данным, полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

Между тем, тенор Антонелло Черон считает, что все могло закончиться печально, если бы декорации упали прямо на головы артистов.

Как сообщает газета Repubblica, зрители оперы до последнего не знали, что произошло. Они лишь слышали громкий шум, а потом всех попросили покинуть зал, сославшись на технические неполадки.

Артисты отказались возвращаться на сцену, пока им не обеспечат безопасные условия. Причины инцидента выясняют спасатели и полицейские.