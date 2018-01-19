2018-01-19T11:13:52+03:00
Происшествия

Два оперных певца пострадали при обрушении декораций в театре Турина

Часть сцены обрушилась на артистов в конце второго акта оперы "Турандот"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители выясняют причины обрушения декорацийПравоохранители выясняют причины обрушения декорацийФото: REUTERS
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В театре Реджо в Турине во время оперы "Турандот" обрушилась часть декораций. В результате инцидента пострадали два солиста хора - мужчина и женщина.

Происшествие произошло в конце второго акта, после того как опустился занавес, и артисты пожимали друг другу руки. Всем артистом сразу же сказали покинуть сцену, а пострадавших увезли в больницу. По последним данным, полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

Между тем, тенор Антонелло Черон считает, что все могло закончиться печально, если бы декорации упали прямо на головы артистов.

Как сообщает газета Repubblica, зрители оперы до последнего не знали, что произошло. Они лишь слышали громкий шум, а потом всех попросили покинуть зал, сославшись на технические неполадки.

Артисты отказались возвращаться на сцену, пока им не обеспечат безопасные условия. Причины инцидента выясняют спасатели и полицейские.

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