2018-01-19T11:33:08+03:00
В мире

Движение поездов в Германии частично восстановлено после шторма

Между тем, циклон "Фридерике" в Западной Европе уже унес жизни десяти человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для полного восстановления движения поездов дальнего следования понадобится времяДля полного восстановления движения поездов дальнего следования понадобится времяФото: REUTERS
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Движение междугородних поездов в Германии, приостановленное из-за обрушившегося на страны Западной Европы зимнего шторма, было частично возобновлено в пятницу утром. Такое заявление сделал представитель железнодорожной компании Deutsche Bahn.

"Первые междугородние поезда уже находятся в пути", - сказал он.

Между тем, для полного возобновления движения составов дальнего следования потребуется время. Поезда на юге страны в основном работали в штатном режиме, а вот регулярность перевозок в Северной Германии зависела от того, как быстро расчищались от снега железнодорожные пути, передает агентство DPA.

Напомним, ранее стало известно, что число жертв циклона "Фридерике" выросло до десяти человек. Шесть из них погибли в Германии, в том числе двое пожарных, которых придавило деревьями. При аналогичных условиях скончался житель Бельгии, находящийся за рулем автомобиля. Смерти еще троих человек были зафиксированы в Нидерландах.

По данным метеорологов, скорость ветра местами достигает 44,4 м/с

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