2018-01-19T11:43:32+03:00
Наука

Запуск американской ракеты Atlas V с военным спутником отложили из-за технической неисправности

Старт перенесен примерно на сутки после обнаружения проблем с системой подачи жидкого кислорода
Екатерина БОЛГОВА
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В США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутникомВ США отложили запуск ракеты Atlas V с военным спутникомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из-за технической неисправности американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с военным спутником США GEO-4. Старт должен был состояться 18 января с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, а теперь пройдет позже примерно на сутки — в 19:48 пятницы (03:48 мск субботы).

По прогнозу синоптиков, погода будет благоприятной с вероятностью 90%. Отмечается, что причиной переноса запуска стали обнаруженные проблемы с системой подачи жидкого кислорода.

Военный спутник GEO-4 весит около 4,5 тонны, срок службы составляет около 12 лет. Он должен стать составной частью Инфракрасной системы космического базирования (ИСКБ, SBIRS), создаваемой американскими ВВС. В задачи системы входит наблюдение и передача на Землю сведений о ракетных запусках. Сейчас в ИСКБ входят около 10 спутников.

Компания United Launch Alliance является совместным предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.

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