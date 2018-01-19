Запуск американской ракеты Atlas V с военным спутником отложили из-за технической неисправности
Из-за технической неисправности американская компания United Launch Alliance (ULA) отложила запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas V с военным спутником США GEO-4. Старт должен был состояться 18 января с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, а теперь пройдет позже примерно на сутки — в 19:48 пятницы (03:48 мск субботы).
По прогнозу синоптиков, погода будет благоприятной с вероятностью 90%. Отмечается, что причиной переноса запуска стали обнаруженные проблемы с системой подачи жидкого кислорода.
Военный спутник GEO-4 весит около 4,5 тонны, срок службы составляет около 12 лет. Он должен стать составной частью Инфракрасной системы космического базирования (ИСКБ, SBIRS), создаваемой американскими ВВС. В задачи системы входит наблюдение и передача на Землю сведений о ракетных запусках. Сейчас в ИСКБ входят около 10 спутников.
Компания United Launch Alliance является совместным предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin.