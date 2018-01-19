2018-01-19T12:10:25+03:00
Политика

Немецкие СМИ сообщили о разработке «адского оружия» в России

Модификация тяжелой огнеметной системы ТОС-1 будет смонтирована на платформе «Армата»
Екатерина БОЛГОВА
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Немецкие СМИ сообщили об "адском оружии" РоссииНемецкие СМИ сообщили об "адском оружии" РоссииФото: Олеся ФИЛИПОВА
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Немецкие СМИ сообщили, что в России разрабатывается новая модификация одного из сильнейших вооружений — тяжелой огнеметной системы ТОС-1.

По данным издания Stern, ТОС-2 будет смонтирована на платформе "Армата". Кроме того, возможна установка системы на колесном танке для повышения мобильных качеств. Отмечается, что первый прототип, смонтированный на унифицированной боевой платформе "Бумеранг", уже находится в производстве. А поставлять система будет в 2018-2025 годах.

Подчеркивается, что ТОС-1 не имеет аналогов за рубежом, а в Сирии эту систему используют правительственные войска. Реактивная система залпового огня включает себя 30 труб, из них выстреливают ракеты с термобарическими боеголовками. Попадая в одну и ту же цель, они вызывают эффект "аэрозольной бомбы" с огромной взрывной волной. А после первой такой волны образуется вакуум. По данным СМИ, от этого невозможно спастись даже в подземных укреплениях. "Адское оружие", как называет его издание, может также зачищать минные поля.

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