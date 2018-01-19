Боевики нарушили режим перемирия в Латакии

19 Янв. 2018 2018-01-19T12:21:27+03:00

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Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по вопросам, связанным с нарушениями режима прекращения боевых действий, было зафиксировано три случая беспорядочной стрельбы. Инциденты произошли в сирийской Латакии.

Установлено, что беспорядочная стрельба велась из минометов и стрелкового вооружения в районах, которые находятся под контролем боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (орагнизация запрещена на территории Российской Федерации).

Эксперты отмечают, что, в целом, обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная, передает сайт телеканала «Звезда».

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел одну гуманитарную акцию. Жителям населенного пункта Тарин в провинции Хомс было передано 2,4 тонны продуктов питания. Кроме того, прибывший в страну гумконвой ООН доставил местному населению 110 тонн продовольствия и хозяйственных принадлежностей.