Путин провел встречу с губернатором Тверской области

19 Янв. 2018 2018-01-19T12:22:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Тверской области Игорем Руденей. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, переговоры перед посещением главой государства монастыря и крещенским купанием.

В ходе встречи Путин и Руденей обсудили социально-экономическое развитие региона. В частности, речь шла о строительстве западного моста через Волгу в областном центре, участие региона в проекте "Сохранение экологии реки Волги". Кроме того, как подчеркнул Песков, президент и губернатор рассмотрели вопрос участия "городов Торжок и Вышний Волочек в федеральной программе "По сохранению культурного наследия".

Тверской губернатор также отчитался о некоторых других текущих вопросах развития субъекта РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 18 января, после рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в купаниях на озере Селигер.