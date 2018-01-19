В России могут разрешить парковаться в долг

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:44:50+03:00

В случае успешного опыта с оплатой парковки в долг, можно будет ввести аналогичную услугу для проезда по платным дорогам Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Минтрансу предложили ввести оплату стоянки в кредит или по принципу обещанного платежа

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В России могут ввести возможность пользования платными парковками в кредит или по принципу обещанного платежа.

Соответствующее обращение будет направлено на имя министра транспорта Максима Соколова. Автором инициативы выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

"Сейчас ситуация напоминает не XXI век, а расцвет Средневековья: проезд или парковка возможны только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными", - заявил он, подчеркнув, что сейчас россияне перешли на безналичную платежную систему.

По мнению депутата, новый подход сделает сервис более удобным и позволит снизить число правонарушений, связанных с парковкой. Взять обещанный платеж можно будет через смс или с помощью специальных аппаратов.

Петров считает, что если такой опыт окажется удачным, то его можно будет распространить и на оплату проезда по платным дорогам, передает телеканал RT.