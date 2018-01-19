Россельхознадзор ограничивает ввоз яблок из Боснии и Герцеговины

19 Янв. 2018 2018-01-19T13:55:39+03:00

Яблоки из Боснии и Герцеговины под запретом по решению Россельхознадзора Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

По данным ведомства, на коробках были обнаружены следы перемаркировки, что может свидетельствовать о реэкспорте из Польши

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С 22 января 2018 года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины. Это связано с тем, что продукция, ввезенная из этой страны, может быть реэкспортирована из Польши.

По данным ведомства, во время проверки партии яблок из Боснии на коробках были обнаружены следы перемаркировки. Это свидетельствует о том, что страной происхождения яблок является Польша. Указанные в фитосанитарном сертификате данные являются недостоверными, а фитосанитарный сертификат - недействительным.

"Партии яблок, отгруженные до указанной даты (22 января), будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств", - отметили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что запрет на ввоз будет действовать до проведения переговоров с соответствующей боснийской службой .

Напомним, в августе 2014 года Россия приняла ответные ответные ограничения на импорт продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.