Россельхознадзор ограничивает ввоз яблок из Боснии и Герцеговины
С 22 января 2018 года Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз яблок из Боснии и Герцеговины. Это связано с тем, что продукция, ввезенная из этой страны, может быть реэкспортирована из Польши.
По данным ведомства, во время проверки партии яблок из Боснии на коробках были обнаружены следы перемаркировки. Это свидетельствует о том, что страной происхождения яблок является Польша. Указанные в фитосанитарном сертификате данные являются недостоверными, а фитосанитарный сертификат - недействительным.
"Партии яблок, отгруженные до указанной даты (22 января), будут подвергаться углубленному карантинному фитосанитарному контролю с полной выгрузкой из транспортных средств", - отметили в Россельхознадзоре.
Отмечается, что запрет на ввоз будет действовать до проведения переговоров с соответствующей боснийской службой .
Напомним, в августе 2014 года Россия приняла ответные ответные ограничения на импорт продовольствия из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.