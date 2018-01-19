Вспышка кори на Украине унесла жизни восьми человек

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:04:05+03:00

Еще один не привитый от заболевания ребенок скончался в этот четверг

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С начала 2018 года от осложнений, вызванных корью, на Украине скончались восемь человек. Очередной жертвой вспышки инфекционного заболевания стал ребенок, который скончался в четверг, 18 января. Известно, что он не был привит от вируса.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время выступления в Верховной Раде.

"В общем от 2017 года зарегистрировано уже 8 смертей от кори", - цитирует ее УНН.

Между тем, всего с начала года вирусным заболеванием заразились около 1500 жителей Украины.

В настоящий момент киевские стационары буквально забиты до отказа. На Украине более 20 лет не проводили вакцинацию от кори и отказывались принимать российские препараты даже бесплатно. Однако из-за вспышки только в период с 10 по 14 января в Киеве привили более 10 тысяч детей.

Теперь же инфекционисты предсказывают Украине новую эпидемию - дифтерии.