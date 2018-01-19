Глава МИД Белоруссии: переговоры по Донбассу можно вести и в Антарктиде

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:11:54+03:00

По мнению Владимира Макея, разрешение конфликта на Украине не зависит от места проведения переговоров

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что урегулирование конфликта на Украине не зависит от места проведения переговоров.

"В отличие от других, Белоруссия за лаврами миротворца не гонится, но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", - сказал Макей.

Он добавил, что Минск не напрашивался быть площадкой для переговоров по Донбассу, а такую просьбу к президенту страны Александру Лукашенко высказали лидеры стран "нормандской четверки".

"Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров, переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе", - сказал министр.

Он добавил, что для успеха переговоров нужно, чтобы на это были нацелены все стороны конфликта, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что на встрече с ним американский лидер Дональд Трамп предложил перенести переговоры по конфликту в Донбассе из Минска.