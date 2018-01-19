Полицейские озвучили предварительную версию пожара в автобусе в Казахстане, в котором сгорели 52 человека

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:20:36+03:00

Автобус в одночасье сгорел до основания, выбраться смогли только 5 человек. Фото: ДСЧ МВД РК

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Пожар в автобусе, который сгорел на трассе Шымкент-Самара в Казахстане, мог начаться из-за бензиновой горелки. Такую предварительную версию высказали полицейские. В сообщении МВД Казахстана говорится, что эту версию подтверждают и показания выживших в пожаре водителей и двух пассажиров.

- Горелку пассажиры использовали, чтобы согреться, - объясняют в ведомстве. - Она могла опрокинуться, кто-то мог неаккуратно задеть ее, и случилась трагедия. Мы полностью исключаем версию криминальной подоплеки ЧП.

Напомним, что автобус, в котором находились 57 человек, вчера сгорел дотла на трассе в Актюбинском районе. В огне погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Сейчас сильно обгоревшие тела доставили в областной центр, работают эксперты, но для опознания понадобится провести ДНК-экспертизу. Сразу после трагедии СМИ поделились словами очевидца - водителя-дальнобойщика, который также рассказал, что пожар случился из-за горелки. Он же намекнул, что перевернулась она из-за драки в салоне.

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