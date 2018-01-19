Госдума весной вновь рассмотрит законопроект о запрете соцсетей для детей

19 Янв. 2018 2018-01-19T14:24:25+03:00

По мнению депутатов, после нападений на школьников в Перми и Бурятии необходимость регуляции этой сферы стала очевидна

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Депутаты собираются доработать законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», который вносился на рассмотрение в Госдуму в апреле прошлого года, но был отклонен после критики общественности. Речь идет о документе, предлагающем ограничить возможность регистрации детей и подростков в возрасте до 14 лет в соцсетях.

Как заявил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, обновленный проект закона будет внесен в нижнюю палату парламента после президентских выборов, намеченных на 18 марта 2018 года. «Я думаю, что после выборов доработанный проект закона мы внесем в Госдуму», - сказал политик ТАСС.

По мнению Петрова, после нападений на школьников в Перми и Бурятии необходимость регуляции сферы соцсетей стала очевидна.

Напомним, утром 19 января в Улан-Удэ (Бурятия) девятиклассник с топором и коктейлем Молотова напал на детей. По предварительным данным, подозреваемый состоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими в школах других регионов.