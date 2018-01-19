19 Янв. 2018 2018-01-19T15:16:37+03:00

О том, что умер актер из «Доктора Кто» Питер Уингард, сообщил его агент

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В пятницу, 19 января, появилась информация о том, что умер актер из «Доктора Кто» Питер Уингард. Как стало известно, он скончался 15 января в Лондоне на 91-м году жизни.

Печальную новость сообщил агент покойного Томас Боуингтон. По словам последнего, Уингард умер в госпитале, так как в последнее время был тяжело болен.

«Он умер в госпитале Челси и Вестминстера, и даже лежа там он не забывал напоминать, что никогда не стоит застегивать верхнюю пуговицу рубашки», - приводит The Guardian слова официального представителя актера, известного тем, с каким вниманием он относился к своему внешнему виду.

СПРАВКА «КП»

В сериале «Доктор Кто» Питер Уингард сыграл деспотичного лидера обитателей пустынной планеты Тиманова. Однако наиболее известен он по роли сыщика Джейсона Кинга в одноименном сериале. Кроме того, Уингард запомнился зрителям по таким фильмам, как «Ночь орла» и «Невинные».