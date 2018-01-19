Макрон поддержал идею Джонсона о строительства моста через Ла-Манш

19 Янв. 2018 2018-01-19T15:15:59+03:00

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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал идею министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о начале строительства моста, который бы соединил территории двух стран. Такое заявление сделал источник в делегации королевства.

"Я согласен, давайте сделаем это", - передает Sky News слова Макрона, озвученные собеседником издания.

Напомним, ранее британский дипломат предложил проложить через Ла-Манш мост, который бы позволил разгрузить единственный транспортный канал между странами - Евротуннель.

"Ужасно, когда между двумя крупнейшими экономическими державами всего двадцать миль и лишь одна ж/д линия", - сказал Джонсон.

Между тем, эксперты считают, что мост может создать затруднения для прохода кораблей через один из важнейших судоходных каналов в мире. Кроме того, расходы на строительство обещают быть слишком высокими и неокупаемыми.