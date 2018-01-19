В интернете нашли рэп-альбом Тома Харди

19 Янв. 2018 2018-01-19T15:20:17+03:00

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В интернете нашли незаконченный рэп-альбом, написанный английским актером Томом Харди. Композиции разместил в сервисе Bandcamp диджей Eddie Too Tall.

«Записан в спальне в 1999 году, но так и не закончен. Автор текста и исполнитель — Том Харди. Музыка — Эд Трейси», — сообщается в описании пластинки.

В составе альбом - 18 композиций.

По словам автора музыки, Харди поинтересовался в прошлом году, сохранились ли записи.

«Представляем их вашему вниманию во всей их сырости, в том самом виде, в каком они были тогда. Тому понравится то, как альбом приняли слушатели. Мы всегда шутили, что поедем в Вегас на гастроли», — рассказал Трейси сайту Complex.

Он выразил надежду, что Харди «удастся выманить на сцену», если альбом получит любовь слушателей.

Напомним, Том Харди сыграл роли в фильмах «Начало», «Темный рыцарь: Возрождение легенды» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Ранее сообщалось, что он известен своей любовью к собакам и помог пристроить замерзающих на улице щенков.