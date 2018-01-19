Швеция объявила временную амнистию для владельцев нелегального оружия

19 Янв. 2018 2018-01-19T15:35:51+03:00

Пять лет назад в рамках оружейной амнистии в полицию поступило боле 15 тысяч огнестрельных устройств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять лет назад введение такой меры позволило собрать 15 тысяч огнестрельных устройств

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Швеция объявила очередную временную амнистию для владельцев нелегального оружия. Безнаказанно сдать огнестрельные устройства в правоохранительные органы можно в период с 1 февраля по 30 апреля этого года,

Отметим, что такая амнистия уже проводилась в стране в 1993, в 2007 и 2013 годах. В последний раз граждане сдали в полицию около 15 тысяч пистолетов, ружей и других устройств.

Целью принятия данной меры является сокращение нелегального оружия в обществе и сокращение числа преступлений с его использованием. Такое заявление сделал руководитель проекта по амнистии Йоаким Норенхаг во время пресс-конференции в Стокгольме.

По данным полиции, только в прошлом году было зарегистрировано около 300 случаев незаконного применения огнестрельного оружия, в результате которых погибли более 40 человек.

Между тем, в период с 15 октября этого года по 11 января 2019-го в Швеции впервые будет проведена амнистия для владельцев незарегистрированных взрывчатых веществ и ручных гранат, передает SVT.