Швеция объявила временную амнистию для владельцев нелегального оружия
Швеция объявила очередную временную амнистию для владельцев нелегального оружия. Безнаказанно сдать огнестрельные устройства в правоохранительные органы можно в период с 1 февраля по 30 апреля этого года,
Отметим, что такая амнистия уже проводилась в стране в 1993, в 2007 и 2013 годах. В последний раз граждане сдали в полицию около 15 тысяч пистолетов, ружей и других устройств.
Целью принятия данной меры является сокращение нелегального оружия в обществе и сокращение числа преступлений с его использованием. Такое заявление сделал руководитель проекта по амнистии Йоаким Норенхаг во время пресс-конференции в Стокгольме.
По данным полиции, только в прошлом году было зарегистрировано около 300 случаев незаконного применения огнестрельного оружия, в результате которых погибли более 40 человек.
Между тем, в период с 15 октября этого года по 11 января 2019-го в Швеции впервые будет проведена амнистия для владельцев незарегистрированных взрывчатых веществ и ручных гранат, передает SVT.