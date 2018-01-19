2018-01-19T15:35:51+03:00
В мире

Швеция объявила временную амнистию для владельцев нелегального оружия

Пять лет назад введение такой меры позволило собрать 15 тысяч огнестрельных устройств
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пять лет назад в рамках оружейной амнистии в полицию поступило боле 15 тысяч огнестрельных устройствПять лет назад в рамках оружейной амнистии в полицию поступило боле 15 тысяч огнестрельных устройствФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Швеция объявила очередную временную амнистию для владельцев нелегального оружия. Безнаказанно сдать огнестрельные устройства в правоохранительные органы можно в период с 1 февраля по 30 апреля этого года,

Отметим, что такая амнистия уже проводилась в стране в 1993, в 2007 и 2013 годах. В последний раз граждане сдали в полицию около 15 тысяч пистолетов, ружей и других устройств.

Целью принятия данной меры является сокращение нелегального оружия в обществе и сокращение числа преступлений с его использованием. Такое заявление сделал руководитель проекта по амнистии Йоаким Норенхаг во время пресс-конференции в Стокгольме.

По данным полиции, только в прошлом году было зарегистрировано около 300 случаев незаконного применения огнестрельного оружия, в результате которых погибли более 40 человек.

Между тем, в период с 15 октября этого года по 11 января 2019-го в Швеции впервые будет проведена амнистия для владельцев незарегистрированных взрывчатых веществ и ручных гранат, передает SVT.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Крупный пожар вспыхнул в Военно-морской академии в Петербурге
Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии
Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе
Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского
Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены
Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США
Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию
Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России
США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм
«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Названа цена входного билета на вечеринку Трампа
ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%