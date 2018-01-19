2018-01-19T15:41:32+03:00
Звезды

Кассовые сборы фильма «Движение вверх» превысили 2 млрд рублей

Драма вышла в прокат меньше месяца назад
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Картина «Движение вверх» с момента выхода в прокат собрала более двух миллиардов рублей. Кассовые сборы фильма, в котором одну из главных ролей сыграл Владимир Машков, уже давно стали рекордными за всю историю российского проката.

Еще несколько дней назад картина была признана рекордсменкой, когда ее сборы превысили 1,7 миллиарда рублей. Добавим, что предыдущими лидерами проката были военная драма «Сталинград» (1,669 миллиарда рублей) и сказка «Последний богатырь» (1,653 миллиарда), передает телеканал «360».

Спортивная драма «Движение вверх» рассказывает о нелегком пути к победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года. В знаковой игре наши спортсмены переиграли баскетболистов США, чья команда до этого не проигрывала на протяжении 36 лет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» выяснила, как сложилась судьба советских баскетболистов, которые стали прототипами главных героев фильма.

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