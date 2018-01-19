Саакашвили рассказал, когда его могут депортировать из Украины

19 Янв. 2018 2018-01-19T15:45:33+03:00

По словам экс-губернатора Одесской области, Киевский апелляционный суд может лишить его легальных оснований пребывания на Украине 22 января

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Бывший президент президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его могут депортировать из Украины 22 января, когда Киевский апелляционный административный суд примет решение относительно оснований его пребывания в стране.

"Украинские власти попытаются сделать так, чтобы во вторник меня уже не было в стране. Это их план", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что рассмотрение апелляции на решение Печерского суда Киева о его домашнем аресте киевская администрация рассчитывает провести 26 января уже "без его присутствия в стране", передает "Интерфакс".

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря прошлого года организацию антиправительственных митингов. Позже ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В Грузии против бывшего президента возбуждены несколько уголовных дел, нынешний глава страны Георгий Маргвелашвили заявил, что не собирается его помиловать.