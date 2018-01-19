2018-01-19T15:45:33+03:00
Политика

Саакашвили рассказал, когда его могут депортировать из Украины

По словам экс-губернатора Одесской области, Киевский апелляционный суд может лишить его легальных оснований пребывания на Украине 22 января
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Экс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиЭкс-губернатор Одесской области Михаил СаакашвилиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший президент президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его могут депортировать из Украины 22 января, когда Киевский апелляционный административный суд примет решение относительно оснований его пребывания в стране.

"Украинские власти попытаются сделать так, чтобы во вторник меня уже не было в стране. Это их план", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что рассмотрение апелляции на решение Печерского суда Киева о его домашнем аресте киевская администрация рассчитывает провести 26 января уже "без его присутствия в стране", передает "Интерфакс".

Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря прошлого года организацию антиправительственных митингов. Позже ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

В Грузии против бывшего президента возбуждены несколько уголовных дел, нынешний глава страны Георгий Маргвелашвили заявил, что не собирается его помиловать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Крупный пожар вспыхнул в Военно-морской академии в Петербурге
Похороны солистки The Cranberries состоятся 23 января в Ирландии
Трамп и Порошенко могут встретиться в Давосе
Пьяный водитель в Подмосковье пытался застрелить полицейского
Отдых в Турции подорожает: отели собираются поднять цены
Саакашвили в Крещение окунулся в ледяной Днепр
МОК уменьшил число россиян, которых могут пустить на Олимпиаду – 2018
Лавров опроверг сообщения о выводе российских военных из Африна
Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции
Лавров: Москва готова к диалогу с Вашингтоном, несмотря на новую военную стратегию США
Лавров: закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности
МИД России: США исказили позицию Москвы по химоружию в Сирии
Танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Перевозившее в Китай С-400 судно попало в шторм и вернулось в Россию
Порошенко предложил способ «усовершенствовать» санкции против России
США обвинили Россию и Китай в «подрыве международного порядка»
Путин обсудил с членами Совбеза закон о реинтеграции Донбасса
В Госдуму внесли законопроект о выходе России из ВТО
Пентагон: главная угроза нацбезопасности США - соперничество великих держав, а не терроризм
«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
Петр Фрадков прокомментировал назначение на пост главы Промсвязьбанка
Названа цена входного билета на вечеринку Трампа
ЦБ: в первом квартале 2018 года инфляция сохранится на уровне 2,5%